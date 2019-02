Um empresário português de 85 anos, residente em Angola há 60 anos, foi encontrado morto em casa, este domingo.

Polícia angolana admite tratar-se de um caso de homicídio, segundo disse um funcionário das empresas da vítima à agência Lusa.

O português, natural de Trás-os-Montes, foi encontrado no quarto da sua residência, na província do Malanje, tendo" aparentemente" sido agredido por desconhecidos com uma tábua de lavar roupa à mão, segundo a mesma fonte.

O sangue da vítima será "consistente" com os vestígios que se encontraram na tábua, sendo posta a hipótese de ter sido essa a arma do crime pelos Serviços de Investigação Criminal (SIC) locais que já iniciaram a investigação.