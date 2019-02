A rainha Letizia é fã confessa Zara, e são vários os eventos oficiais em que a mulher de Filipe de Espanha surge com peças da cadeia de lojas espanhola.

A semana passada foi apenas mais uma dessas ocasiões. Letizia escolheu um vestido azul para entregar as Bolsas de Estudo para Mestrado e Pesquisa Grants, na Fundação Iberdrola.

O preço original do vestido, que a rainha combinou com uns sapatos do mesmo tom de azul e com uma carteira preta, é 39,95 euros, mas nos saldos é possível comprar o artigo por 12,99 euros.

Por outro lado, depois de Letizia ter surgido com ele é provável que já tenha esgotado.