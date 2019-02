A raptora de uma bebé no Hospital de São João, um crime que foi interrompido ao final da tarde deste sábado, tem 48 anos de idade e reside em Vila Nova de Gaia, segundo foi apurado pelo i.

De acordo com as primeiras informações, a mulher, que será apresentada durante a manhã desta segunda-feira, ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, foi travada quando o pai da bebé, ao aperceber-se que uma mulher com farda de enfermeira pegava na criança, foi de imediato chamar por auxiliares de ação médica, que logo desmascararam a impostora.

Agentes do Comando Metropolitano da PSP do Porto que prestam serviço na Esquadra do Hospital de São João rapidamente controlaram a situação, com elementos da empresa de segurança privada, tendo sido conduzida sob detenção para a Esquadra da PSP do Bom Pastor.