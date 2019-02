Um incêndio deflagrou, na manhã deste domingo, numa suinicultura em Ferreiros, no concelho do Cartaxo, provocando a morte a mais de mil animais disse o comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo.

Morreram 75 porcas parideiras e 1100 leitões. "O incêndio atingiu a zona da maternidade da suinicultura e daí ter vitimado um número tão grande de leitões", referiu o comandante David Lobato, acrescentando que "a estrutura da suinicultura foi muito atingida pelas chamas, tendo sofrido danos avultados".

As razões do incêndio, que deflagrou pelas 7h30, não foram ainda apuradas, as chamas foram combatidas durante "mais de uma hora e meia" por vinte elementos dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, apoiados por nove viaturas.

No local estão ainda os bombeiros em operações de rescaldo.