Uma mulher tentou roubar um recém-nascido do berçário do Hospital de São João, no Porto, este sábado à noite.

Vestiu-se de enfermeira para não levantar suspeitas, mas os funcionários daquela unidade de saúde não a reconheceram e deram o alerta, segundo o Correio da Manhã.

A mulher foi travada quando se preparava para abandonar o local com o bebé. Os serviços do hospital não a identificaram como enfermeira, apesar da roupa que trazia e a suspeita também não conseguiu provar qualquer relação com o recém-nascido.

A PSP foi chamada ao local, ao final da noite de ontem, segundo o mesmo jornal, ainda estava com a mulher no interior do hospital para tentar apurar as circunstâncias do caso.

Entretanto, o bebé já tinha sido entregue à mãe.