Num clima de crescente antagonismo com as forças de segurança, entre dez mil a 13 mil coletes amarelos (estimativa das autoridades), voltaram pela 12.ª vez a sair às ruas da capital parisiense para exigir a demissão do presidente francês, Emmanuel Macron, e condenar a violência policial. Reunidos na Praça na Bastilha, caminharam pela avenida do Templo até à Praça da República, onde a polícia os aguardava. A encabeçar o protesto estavam dezenas de vítimas de violência policial das semanas anteriores – já foram registados mais de dois mil feridos entre os manifestantes, com mais de 80 a ficarem em estado grave e com lesões para o resto da vida. Quatro pessoas já perderam um olho ao serem atingidas por projéteis da polícia. Quando chegaram à praça, viram-se, tal como na semana passada, cercados: todas as ruas da praça estavam bloqueadas, com carrinhas e dezenas de agentes a impedir cada passagem. Um manifestante paramédico, Gino Castelot, de 39 anos e socorrista de profissão, já tinha avisado, ainda na Praça da Bastilha, que na da República seria um cenário de “guerra” e de “massacre”.

O ambiente na praça era de convívio e de protesto político pacífico, com algumas bancas de comida a darem um tom de festa. Ouvia-se música, conversava-se e ria-se em conjunto, mas a tensão aumentou rapidamente numa rua de saída da praça. Os manifestantes queriam quebrar o cerco e começaram a pressionar os agentes com palavras e gestos de desafio, culminando no atirar de pedras e garrafas de vidro. Houve até alguns que tentaram quebrar a calçada para terem munições à mão. Por sua vez, a polícia respondeu com canhões de água e granadas de gás lacrimogéneo, numa estratégia para afastar os manifestantes e diminuir a pressão sobre si. Quem protestava pontapeava ou atirava com a mão os projéteis para os desenvolver aos seus donos.

À inicial abordagem calma da polícia seguiu-se, num crescendo, uma estratégia de crescente violência, a partir daí desproporcional e indiscriminada contra os manifestantes e até contra jornalistas. A cada palavra de desafio, os manifestantes – muitos dos quais vestidos de preto, mascarados e sem coletes amarelos e predominantemente jovens – eram recebidos com mais granadas e, depois, com bolas de borracha disparadas por uma arma não-letal apelidada de lançador de balão defensivo (LBD-40), não esquecendo as tradicionais cargas policiais. Ainda que o LBD seja considerado uma arma não letal, se for disparado para a cabeça ou até mesmo para o peito, dependendo da fisionomia da pessoa em causa, pode causar lesões graves e até à morte. Nos protestos dos coletes amarelos tornou-se a arma preferida dos agentes, que a apontam para o peito e cabeça.

A tensão foi aumentando e os manifestantes continuaram a atirar pedras e garrafas, com a polícia a avançar com cargas de tempos em tempos. Ao primeiro movimento de uma carga policial, os manifestantes afastavam-se, num clássico jogo do rato e do gato que durou horas. Quando os agentes se mantinham estáticos em fileira, os manifestantes dirigiam-se-lhes para condenar a sua atuação, pedindo encarecidamente para pararem o “massacre”. Foi o caso de um manifestante e, quando o fez, recebeu como resposta uma bola de borracha, atingindo-o num olho. Caiu ao chão e os manifestantes paramédicos – eram mais de duas dezenas - imediatamente acorreram em seu socorro. A multidão, a cada gesto da polícia por si considerado desproporcional, revoltava-se e avançava em onda, atirando mais pedras e garrafas. Os polícias, esses, apenas recuavam, ameaçando ripostar. A cada episódio do género a tensão aumentava significativamente.

Nem os caixotes do lixo, trotinetes da câmara municipal de Paris, montras e cadeiras de uma esplanada ficaram a salvo. Foram incendiados ou usados como armas de arremesso contra os agentes, incluindo os próprios cartuchos das bolas de borracha e das granadas de gás lacrimogéneo, que pelas 16 horas locais já enchiam o chão da praça. Eram tantos que o i recolheu um invólucro de uma munição da LBD e uma granada de gás lacrimogéneo em forma de disco. Em resposta, a polícia voltou a endurecer a sua atuação.

Os manifestantes paramédicos corriam de um lado para o outro, ora para socorrer manifestantes vítimas do gás lacrimogéneo, ora vítimas das bolas de borracha e até dos golpes de bastão. Os coletes amarelos faziam um cordão de segurança para protegerem os paramédicos e a vítima de eventuais cargas policiais, mas também para lhes darem espaço para trabalharem. As pessoas não se conheciam, mas sempre que alguém caía, não faltava quem o quisesse e fosse ajudar. Uma solidariedade construída ao longo de semanas de confrontos com as autoridades.

Entre as vítimas que o i viu encontravam-se três jornalistas, dois atingidos por projéteis da polícia e outro por uma carga policial, sendo pontapeado e, já no chão, pisado pelos agentes da Gendarmerie. O próprio jornalista do i ouviu o silvo de dois projéteis passarem-lhe rente à cabeça enquanto observava os confrontos encostado a uma árvore. Um manifestante chegou a agredir um jornalista por lhe ter filmado a cara.

Quando alguns agentes decidiam perseguir um manifestante identificado por ter estado a atirar projéteis para o deterem, corriam o risco de ficar isolados dos seus colegas e cercados pelos manifestantes. Aconteceu várias vezes e, sem alternativa, viam-se obrigados a recuar, ameaçando com o disparo de LBDs. Mas apenas o faziam quando conseguiam deter o manifestante visado. Aí, eram recebidos com apupos e com a palavra de ordem: “Toda a gente odeia a polícia”. E, depois, com mais pedras e garrafas. Ainda que cercados, os agentes mantinham sempre a disciplina de fileira.

O i contou pelo menos uma dezena de manifestantes detidos pelas autoridades.

Um dos momentos mais emocionantes do protesto foi quando uma mulher, vítima de um projétil LBD numa manifestação anterior, se dirigiu a uma das fileiras da polícia e começou a criticar a sua atuação. Tinha um cartaz preso ao pescoço com uma foto com um olho negro. A multidão ficou a ouvi-la e, gradualmente, começou a tecer palavras de apoio e a aproximar-se. A mulher avançou e os polícias começaram a recuar e a recuar, até o fazerem em passo bastante acelerado. Aí, foram alvo de pedras e garrafas.

Ao contrário dos manifestantes, que estavam exaltados e agressivos, a polícia manteve toda a calma ao logo dos confrontos, ora avançando ora recuando. Alguns agentes, principalmente os da Brigada Anti-Criminalidade da Polícia Nacional, que atuam predominantemente na periferia pobre das grandes cidades francesas, provocavam os manifestantes com gestos obscenos de língua, convidando-os a aproximarem-se para serem alvo das LBDs. Entre o dispositivo policial nas manifestações coletes amarelos em Paris, os agentes da BAC são os mais odiados, sendo acusados de violência extrema e de terem prazer em a praticar.

Com a chegada da noite, os ânimos acalmaram e a polícia começou a avançar com carrinhas para dentro da praça para expulsar os manifestantes, que resistiram. Ao início, colocaram-se de pé em frente às carrinhas, mas foram repelidos com canhões de água e, mais tarde, sentaram-se no chão, numa estratégia comum de desobediência civil. Foram retirados um a um do chão e afastados com os escudos da polícia. Quem quisesse abandonar a praça era obrigado a passar por um cordão de segurança e analisado pela polícia, com muitos dos manifestantes a abandonarem as máscaras e coletes amarelos antes de se dirigirem para uma das muitas saídas da praça.

Ricardo Cabral Fernandes, enviado a Paris, França