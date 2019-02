A resposta da bastonária da Ordem dos Enfermeiros às declarações de António Costa na sexta-feira em relação às greves dos enfermeiros não se fez esperar. O primeiro-ministro, recorde-se, teceu várias críticas à greve convocada pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) e pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), referindo-se às mesmas como "greves selvagens e absolutamente ilegais que visam simplesmente atentar contra a dignidade dos doentes".

Na sua página de Facebook, Ana Rita Cavaco atirou-se ao líder do PS, no dia em que foi entregue no Parlamento o relatório final da auditoria realizada à Caixa Geral de Depósitos. "Com os poderosos que ganharam milhões nunca o ouvi com voz tão grossa e tão nervoso, nem relativamente aos milhões que voaram da CGD e de outros bancos, nem à corrupção ou às ilegalidades de figuras do Estado", escreveu a dirigente, dizendo-se ainda "orgulhosa e grata pelos bravos da greve cirúrgica". "Força, coragem e fé para continuarem. É-nos devido há 20 anos, não queremos que continue por outros 20. Tenho, mas tenho mesmo, um orgulho imenso em todos vós. Nunca, estando o que estiver e onde estiver, deixarei de ser Orgulhosamente Enfermeira", escreveu.

Ana Rita Cavaco, de resto, já havia reagido às declarações de António Costa à RTP 3, frisando que o conselho consultivo da PGR [Procuradoria-Geral da República] havia emitido um parecer a considerar esta forma de greve "lícita" e questionando, assim, o porquê da mesma ser considerada "selvagem ou ilegal" pelo primeiro-ministro. "Não sei se o senhor primeiro-ministro, quando não lhe convém, não respeita aquilo que são as instituições do Estado”, disparou.