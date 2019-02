O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse este sábado que “Jamaica somos todos nós”.

"O realojamento do Bairro da Jamaica, esse sim, é a grande ação de segurança e inclusão que este Governo está a fazer em ligação com a autarquia do Seixal, ao fim de décadas de esquecimento. Jamaica somos todos nós e, por isto, esta dimensão inclusiva de segurança e de resposta nas políticas urbanas é fundamental", afirmou Eduardo Cabrita, que falava na conferência Segurança Urbana - Os Municípios e a Proteção do Espaço Público.

O ministro disse que o processo de realojamento que está em curso – e que deverá terminar em 2022 – vai alterar "aquilo que era uma situação socialmente inaceitável de guetização que durava há décadas".

Frisando que Portugal "é marcado por uma imagem de segurança e inclusão", Eduardo Cabrita afirmou que a confiança "que os portugueses têm nas suas polícias é algo que devemos valorizar a cada momento para que os resultados sejam sempre cada vez mais positivos".