Jornada 20, ronda de dérbi no campeonato português. O Benfica desloca-se amanhã até ao outro lado da 2.º circular para medir forças com o Sporting. Os encarnados ocupam neste momento o 2.º posto na tabela, a cinco pontos do líder, o FC Porto, e com cinco de vantagem em relação aos leões, que seguem no 4.º posto.

Sonhar com o título pode parecer uma missão cada vez mais difícil para o conjunto leonino, que pode, contudo, complicar as ambições da águia na perseguição ao atual campeão nacional.

Apesar de se ter sagrado campeão de inverno, os comandados de Keizer chegam a este duelo depois de um empate em Setúbal, com o conjunto sadino.

Já o clube da Luz atravessa um período mais estável na prova. Desde que aterrou no comando técnico do Benfica, Bruno Lage apresenta um registo 100% vitorioso – quatro triunfos no mesmo número de jogos, com uma goleada no último, na recepção ao Boavista (5-1).

Refira-se que o primeiro dérbi de 2018/19 terminou empatado a uma bola, na Luz, com golos de Nani e João Félix, em jogo da terceira jornada, disputado em agosto passado. De notar, também, que desde 2016, Benfica e Sporting não vencem um dérbi no campeonato.

Conhecido o desfecho, não será preciso esperar muito tempo para novo duelo entre os dois clubes.

Três dias depois, na quarta-feira (6 de fevereiro), será a vez de Marcel Keizer e companhia atravessarem a 2.ª circular para defrontar o Benfica, desta feita na Luz, em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

FC Porto em Guimarães

O FC Porto também entra em ação este domingo, mas já depois de ser conhecido o desfecho do dérbi em Alvalade.

O atual líder da I Liga desloca-se até Guimarães, para enfrentar o Vitória no estádio D.Afonso Henriques.

Os comandados de Sérgio Conceição tentam reforçar a liderança da prova, mas sabem que o conjunto vitoriano é o responsável por uma das duas derrotas que registam até ao momento na competição – o outro desaire foi com o Benfica, na Luz, na ronda 7. Mas ainda antes, na jornada 3, foi o Guimarães que surpreendeu o FC Porto, no Dragão, ao vencer por 3-2, com golos do ex-FC Porto André André, Tozé e Davidson.