Mais uma ronda que promete na Liga inglesa, com um destaque bem português: o encontro entre o Everton, de Marco Silva, e o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, agendado para a tarde deste sábado. Cumpridas 24 jornadas, os wolves ocupam a 7.ª posição na tabela, atrás do Manchester United, com mais dois pontos que os toffees (8.º).

Os lobos têm sido uma das equipas sensação da prova a que chegaram este ano, depois de terem conquistado o Championship (2.ª divisão inglesa) na época transata. Já o Everton continua a querer provar que o investimento feito no início da presente época não foi em vão.

No domingo, a competição continua a dar que falar com a deslocação do Arsenal (4.º) ao terreno do Manchester City (2.º). Os citizens ganharam um novo fôlego depois do tropeção da jornada anterior em Newcastle (2-1), pois viram o Liverpool, atual líder, empatar em Anfield, com o Leicester. Separados por cinco pontos, esta será uma verdadeira prova de fogo para Bernardo Silva e companhia, que continuam na luta para revalidar o título.

Atenção ainda ao Tottenham, que fecha o pódio com apenas menos dois pontos que os comandados de Pep Guardiola.