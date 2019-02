Uma turista alemã foi salva do mar, no Cais da Sardinha, na Madeira, através de uma operação coordenada pela Autoridade Marítima Nacional.

A vítima, de 51 anos, que se encontrava a efetuar a vereda da Ponta de São Lourenço, na Ilha da Madeira. sofreu um traumatismo no tornozelo esquerdo, necessitando então de receber assistência médica.

O Capitão do Porto do Funchal, Capitão de Mar-e-Guerra Guerreiro Cardoso, sempre em coordenação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal e em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil, coordenou uma operação de resgate médico por via marítima daquela turista.

O resgate foi realizado no Cais do Sardinha, tendo o desembarque ocorrido na Marina da Quinta do Lorde, onde aguardava a vítima uma ambulância ativada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, que a transportou para o Centro de Saúde de Machico.

Nesta ação foi empenhada a embarcação salva-vidas da Associação Madeirense Para o Socorro no Mar (SANAS Madeira), ainda com uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico a bordo e o Comando-Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.