O Destacamento Territorial da Horta, do Comando Territorial da GNR dos Açores, deteve um homem de 38 anos, por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida, na ilha do Pico, nos Açores.

“Na sequência de um conjunto de operações policiais de fiscalização a estabelecimentos e fiscalização rodoviária, um condutor adotou um comportamento suspeito, no momento em que se apercebeu da presença da GNR, tendo invertido o sentido de marcha”, segundo informou a GNR dos Açores.

“De imediato os militares abordaram o veículo e verificaram que o condutor tinha na sua posse 15 doses de haxixe e 4 doses de cannabis e seguimento das diligências foi ainda realizada uma busca domiciliária, onde foi apreendida uma arma de ar comprimido, com mira telescópica, acessório este proibido”, acrescenta a Guarda Nacional Republicana.

O detido, após ser presente ao Tribunal Judicial de São Roque do Pico, ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, segundo revelou hoje o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial dos Açores, major Pedro Rosa, referindo ainda que nesta operação foram empenhados um total de 25 militares da GNR.

Detetado jogo ilegal

Entretanto, na fiscalização de estabelecimentos de restauração e bebidas, realizadas nas ilhas do Pico e Flores, a GNR fiscalizou ainda 27 estabelecimentos e detetou 42 infrações, destacando-se a apreensão de diversas bebidas alcoólicas de fabrico caseiro e garrafas de marcas conhecidas, mas com o conteúdo adulterado, tendo ainda sido apreendida uma máquina de jogo ilegal de modalidade afim de fortuna ou azar.

Como explica a GNR, modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar são as operações oferecidas ao público em que a esperança de ganho reside conjuntamente na sorte e perícia do jogador, ou somente na sorte, e que atribuem como prémios coisas com valor económico predeterminado à partida, estando sujeitas a autorização prévia por parte do município.