A Barra do Porto de Leixões já reabriu a todo o tipo de navegação, devido à melhoria das condições oceanográficas, apurou o i oficialmente na manhã deste sábado.

Segundo anunciou esta manhã ao i o comandante da Zona Marítima do Norte, Capitão de Mar-e-Guerra Cruz Martins, depois da proibição na Barra do Porto de Leixões, durante as últimas horas, devido ao estado agitado do mar e grande à altitude das suas ondas, “em virtude da melhoria das condições oceanográficas, a Barra do Porto de Leixões voltou a estar aberta a toda a navegação”.