Juan Guaidó convocou para este sábado, dia em que se assinala o 20º aniversário da Revolução Bolivariana, uma manifestação para exigir eleições livres na Venezuelas.

"No sábado, devemos todos sair para as ruas, na Venezuela e ao redor do mundo, com um objetivo claro: acompanhar o ultimato feito pelos membros da União Europeia", afirmou na quinta-feira Juan Guaidó,que se autoproclamou presidente interino do país.

"Esta será a maior marcha da história da Venezuela e do nosso continente", acrescentou Guaidó, que considera que o segundo mandato de Maduro é ilegítimo por resultar de “eleições fraudulentas”.

A manifestação está marcada para as 10h00 (14h00 em Lisboa). Em Portugal estão convocadas manifestações para Lisboa, Funchal, Aveiro, Ponte da Barca, Porto e Faro, refere a agência Lusa.