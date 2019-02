Uma mulher e dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de crimes de burla qualificada.

De acordo com um comunicado enviado às redações, dois dos suspeitos, que têm idades compreendidas entre os 40 e os 69 anos, eram donos de espaços onde praticavam “supostas atividades esotéricas, cartomancia e espiritismo, entre outras”.

Após a morte de um familiar, a vítima passou a recorrer a estes serviços e, aproveitando-se da sua fragilidade e alegando que conseguiam falar com o familiar falecido, os suspeitos começaram a controlar a sua vida. O objetivo, diz a PJ, era apropriar-se do património da vítima, “determinando-a a entregar-lhes montantes pecuniários de valor cada vez mais elevado, que chegaram a € 10.000 (dez mil euros) por sessão”. Ao todo, os montantes chegaram aos 100 mil euros.

Para terem a certeza que nenhum familiar ou amigo interferia neste esquema, os suspeitos convenceram a vítima a relacionar-se apenas com eles. Um deles chegava a levá-la e a ir buscá-la a casa, exigindo depois quantias avultadas para o transporte e para a manutenção do automóvel, do qual a vítima não era proprietária.

Segundo o comunicado, “a investigação da Polícia Judiciária [denominada Operação Vozes do Além] evitou que os detidos se viessem a apropriar, igualmente, de todo o património da vítima, incluindo o imobiliário”.