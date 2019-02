“O Sporting tem de lutar por títulos. Só um louco pode dizer que vai ganhar o campeonato para o ano ou daqui a dois anos, três anos, seja no futebol ou nas modalidades. E é com Keizer que vai acontecer.”, começou por dizer.

Questionado acerca da continuidade de Keizer no comando técnico dos ‘leões’ com Jorge Jesus livre, o presidente do Sporting não tem dúvidas.

“Mesmo com Jesus no mercado. Keizer tem contrato e se Deus quiser vai cumpri-lo. Há fases da vida que passam, guardam-se as recordações, e seguimos em frente. Faz parte do passado”, afirmou.

Relativamente a ser campeão, o dirigente garante que é uma possibilidade em que acredita muito: “Em tudo na minha vida sempre cheguei às coisas porque acreditava muito e eu acredito muito nisso. Eu acredito que vou fazer o Sporting campeão, eu e a minha equipa pois graças a Deus tenho uma equipa muito forte a meu lado e daí para baixo, consegui fazer uma pirâmide muito forte com recursos humanos apoiados na ciência, apoiados no bom senso e nos valores do Sporting. Eu se dissesse que não acredito que vou ser campeão estava a mentir, mas para colher é preciso semear, e ter estabilidade para colher os frutos. Ser presidente até quando? O meu objetivo é deixar ao próximo presidente Sporting um clube melhor, muito melhor do que quando cheguei. E ser campeão".

As perguntas sobre os rivais não ficaram de lado. Relativamente ao Benfica, Frederico Varandas garante que tem respeito pela “instituição Benfica”, mas critica Vieira e os vários processos judiciais em que a SAD ‘encarnada’ está envolvida.

“Eu não misturo a instituição Benfica com os seus dirigentes. O Sporting tem muito respeito pelo Benfica. E o Benfica é o nosso histórico rival. Eu cresci com esta rivalidade. A história do Sporting e Benfica estão intrinsecamente ligadas, mas eu não misturo a instituição com o seu presidente, e é importante porque tudo o que veio a público nos casos do emails, e estive muito atento, e só vi acusarem quem tinha roubado e divulgado os emails, e não vi ninguém a falar do conteúdo ou a negar esse conteúdo, e isto é grave. Aqui há duas formas de estar, pois ou há falta de coragem ou falta de princípios. Nós no Sporting temos ambos”, referiu.