Pedro Henriques comentou esta sexta-feira as declarações do presidente do Sp. Braga, António Salvador, que afirmou que o ex-árbitro recebia uma avença do Sporting, e garantiu que "nunca nada esteve escondido".

“Nunca nada esteve escondido. A propósito da minha colaboração com o Sporting isso é tão tornado público que em 2012, quando falei com a equipa, no final prestei declarações à Comunicação Social e todos souberam o que fui lá fazer”, começou por dizer através do seu canal de YouTube 'Fora de jogo’.

“A última vez que estive com uma equipa de futebol profissional da Liga foi em agosto de 2017, em que fui falar sobre vídeo-árbitro à Academia à equipa liderada por Jorge Jesus. Apenas sobre isso. De lá para cá, como anteriormente, tudo o que é formação, equipas B’s e futebol feminino tem sido essa a minha missão ao nível de diversas instituições e diversos clubes onde vou quando me solicitavam, falar de normas e regulamentos, relações árbitro-jogador, pedagogia, fair play... Em 95% dos meus trabalhos com diversas instituições é sobretudo ao nível da arbitragem com formação", acrescentou.

Recorde-se que esta quinta-feira o antigo árbitro deixou a Sport TV, canal onde era comentador de arbitragens.

"No final do jogo ouvi um ex-árbitro a comentar na SportTV que há falta do Dyego Sousa sobre o Acuña. Esse ex-árbitro é um avençado do Sporting. Como é que é possível um comentador analisar um lance daqueles e dizer que é falta clara. É inacreditável o que se passa no futebol português”, disse na altura, António Salvador, em comentário à analise de Pedro Henriques ao golo anulado ao Sp. Braga.

Depois das declarações de António Salvador, Frederico Varandas terá entrado em contacto com o dirigente para confirmar a informação. Depois de ter esclarecido que essa avença vinha de anteriores direções, nomeadamente desde a direção de Godinho Lopes, o Sporting acabou por cortar a mesma.