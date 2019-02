O jogo entre o Lecce e o Ascoli, da série B italiana, esta sexta-feira, ficou marcado por um momento de pânico. Pouco depois do arranque da partida, o jogador Manuel Scavone, do Lecce, caiu inanimado no relvado, na sequência de um choque de cabeça com um futebolista da equipa adversária.

O jogador acabou por perder os sentidos e as equipas médicas agiram de imediato, sendo que foi necessária a entrada de uma ambulância no relvado.

Scavone recuperou os sentidos pouco depois e acabou por ser transportado para o hosital.

O árbitro suspendeu a partida.

Veja o vídeo.