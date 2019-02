Uma árvore caiu hoje, numa estrada em Vila Nova de Famalicão, devido ao meu tempo que se tem feito sentir ao longo de toda esta sexta-feira na região do Minho.

A árvore, de grande porte, tombou na freguesia de Delães, na estrada nacional que liga Delães à sede do concelho, Vila Nova de Famalicão.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Riba de Ave, que removeram a árvore, com o apoio de militares do Posto Territorial da GNR de Riba de Ave.