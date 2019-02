O assalto a um stand de automóveis em Santo Tirso, no distrito do Porto, foi filmado pelas câmaras de vídeo, estando a despertar a curiosidade com a sua partilha pelas redes sociais.

Segundo a Santo Tirso TV, que divulgou as imagens esta sexta-feira, o acesso para aquele assalto foi através do terreno ao lado do stand, invadido por um grupo de assaltantes, a partir de uma propriedade na Rua Basílio Macedo, em Santo Tirso, na madrugada desta quinta-feira.

“Os larápios premeditaram a emboscada, cortando a rede do vizinho e mesmo possuindo um sistema de vigilância os assaltantes conseguiram entrar no estabelecimento”, revela a Santo Tirso TV.

Eram 3h06, quando os assaltantes invadiram o stand, partindo o vidro de um Seat Ibiza e roubando-lhe os farolins, sendo que em conversa com a Santo Tirso TV, o gerente revelou que os indivíduos foram vistos a rondar o estabelecimento cerca de uma hora antes.

Segundo o proprietário informou este é o segundo assalto no mesmo local, tendo sido o primeiro há um ano atrás. No primeiro roubo, estes levaram a capota de um Smart Roadster, tendo a queixa sido apresentada à GNR de Santo Tirso, que está a investigar o caso.

Veja aqui o vídeo.