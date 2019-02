O relatório final da auditoria realizada à Caixa Geral de Depósitos foi divulgado esta sexta-feira. O documento revela volumosas perdas nos créditos de risco da GGD.

Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos, entregou esta sexta-feira a versão final do relatório da auditoria que apresenta os resultados da análise da gestão do banco entre 2000 e 2015. O documento foi divulgado na página do Parlamento. Contudo, já não está acessível no site da Assembleia da República.

A versão divulgada do relatório omite os nomes dos grandes devedores devido ao sigilo bancário. Paulo Macedo já havia alertado para esta questão. Contudo, deu a garantia de que o relatório será submetido na íntegra depois de o Presidente da República promulgar a lei dos grandes devedores em incumprimento com os bancos que foram ajudados pelo Estado.

Veja aqui o documento.