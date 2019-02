Foram divulgadas imagens, captadas por câmaras de videovigilância, que mostram o momento em que se deu a rutura da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, no Brasil, na última sexta-feira.

As imagens, partilhadas pela TV Globo, mostram o momento em que a parte inferior do reservatório cede, seguindo-se o rebentamento da barragem.

Recorde-se que o último balanço aponta para 110 vítimas mortais e há ainda 238 pessoas desaparecidas.

Veja as imagens.

A TV Globo teve acesso, agora há pouco, a uma imagem do exato momento do rompimento da Barragem 1, do Complexo da Mina do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. pic.twitter.com/qfwPKGPU4N