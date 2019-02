No entanto, a tendência tem vindo a inverter-se. Prova disso é o facto de se ter assistido a um aumento das vendas este mês. Em comparação com igual período do ano passado, aumentaram 9,4%. As vendas totais ascenderam a 19 125 viaturas.

De acordo com os dados avançados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), venderam-se então mais 1 645 viaturas do que no mesmo mês do ano passado. A associação destaca ainda que no caso dos ligeiros de passageiros, responsável por 82% do total de vendas, houve um aumento de 8,3% nas vendas.

Em destaque ficou a subida no caso dos comerciais ligeiros. Com 2.915 automóveis vendidos, assistimos a um aumento superior a 20%. Em queda estiveram os pesados de mercadorias (-12,1%), com 436 unidades vendidas.

Recorde-se que a ACAP destaca que a marca em destaque foi a Peugeot. No segmento de ligeiros de passageiros foi a que mais vendeu, o que já tinham acontecido em janeiro do ano passado. Com esta conquista, foi alcançada uma quota de mercado de 11,39%, acima dos 10,82%, valor registado antes.