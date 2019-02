Foram registadas dezenas de ocorrências no distrito de Santarém devido ao mau tempo esta sexta-feira. Segundo a Proteção Civil, entre os danos causados estão quedas de árvores, corte de vias e ainda o levantamento do telhado de uma habitação.

"Temos dezenas de ocorrências em quase todos os 21 municípios do distrito de Santarém, sendo que a queda de árvores atingiu duas viaturas em Abrantes, um poste de eletricidade caiu em cima de uma viatura em Samora Correia e a parte superior de uma estrutura de um edifício levantou em Benavente com a força do vento, não havendo feridos a registar", disse fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, citada pela agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte foram ainda registadas "inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa, com cortes temporários de algumas vias" para a "retirada de ramos ou árvores e limpeza das estradas".

Recorde-se que a depressão ‘Helena’ deixou vários distritos de Portugal continental em alerta vermelho, sobretudo devido ao vento forte e agitação marítima.