O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, confirmou a reversão com o Grupo Mello Saúde da parceria publico-privada do Hospital de Braga.

"A partir de 1 de setembro próximo, o Hospital de Braga voltará a ter uma gestão pública", anunciou Francisco Ramos, explicando que a possibilidade de voltar a haver uma parceria publico-privada para o Hospital de Braga, "já só dependerá do novo Governo a sair das eleições deste ano".

Aquele membro do Governo falava esta tarde de sexta-feira, no Hospital de Braga, onde esteve reunido com a Administração Regional de Saúde do Norte e a Administração do Grupo Mello Saúde, tendo na agenda a já anunciada reversão da parceria público-privada daquela unidade hospitalar.