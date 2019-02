A decisão está tomada, Cristiano Ronaldo não vai perder nenhuma das condecorações que recebeu da República Portuguesa.

De acordo com o Expresso, a condenação do jogador, em Espanha, por fuga ao fisco, não justifica a abertura de um processo.

"A situação relativa a Cristiano Ronaldo não configura o enquadramento previsto no nº.1 do artigo 55.º da Lei 5/2011, de 2 de março", lê-se no parecer do Conselho das Ordens Honoríficas, produzido na sequência de um pedido do Presidente da República, citado pelo mesmo jornal.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa tinha dúvidas sobre se Cristiano Ronaldo havia violado os deveres da lei e, por isso, pediu um parecer ao Conselho das Ordens.

Assim, a decisão coube às Chanceleres das Ordens a que pertence o jogador: Manuela Ferreira Leite das Ordens Nacionais e Helena Nazaré das Ordens de Mérito.

Cristiano Ronaldo foi condenado a 23 meses de prisão com pena suspensa e a uma multa de 18,8 milhões de euros em Espanha por fraude fiscal.

O internacional português foi condecorado por Anibal Cavaco Silva em 2015, com a Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e, já em 2016 por Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã Cruz da Ordem de Mérito.