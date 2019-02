O Benfica goleou o Boavista, o Sporting não foi além de um empate no Bonfim. O leão sagrou-se campeão de inverno, mas é a águia quem segue mais perto do FC Porto na tabela classificativa.

Se vencer, o emblema de Alvalade não sairá do quarto posto na tabela, mas pode causar grandes transformações no pódio da i Liga. Que até podem deixar o Braga a sair desta jornada como o principal perseguidor do FC Porto.

É verdade, já está tudo a pensar no mesmo numa altura em que o dérbi está à espreita - e até será servido em dose dupla.

No domingo, os encarnados deslocam-se até ao outro lado da Segunda Circular para medirem forças com o emblema de Alvalade na ronda 20 do campeonato português.

O Sporting, que já conquistou o primeiro troféu da época ao vencer a Taça da Liga, segue numa posição bem mais vulnerável do que o Benfica na prova - uma situação que ficou, de resto, evidenciada com o empate a uma bola no encontro desta quarta-feira com o V. Setúbal.

A quatro pontos do Braga, que neste momento fecha o pódio da Liga portuguesa, uma derrota caseira no jogo do fim de semana pode deitar de vez por água abaixo as esperanças - já de si mornas - de conquistar o título.

O Sporting já está, aliás, a dez pontos dos azuis-e-brancos e, por isso, um tropeção no domingo pode colocar os comandados de Marcel Keizer a 13 pontos do primeiro posto. Isto, claro, se o atual campeão nacional vencer o V. Guimarães, num encontro que começa momentos depois de ficar conhecido o desfecho na capital portuguesa.

O Benfica, por sua vez, atravessa um bom momento na Liga. A cinco pontos do primeiro lugar, a águia segue instalada na segunda posição e tem neste momento um registo 100% vitorioso na prova desde que Bruno Lage rendeu Rui Vitória no comando técnico da equipa.

São, neste momento, quatro triunfos no mesmo número de jogos, num percurso que se iniciou com o Rio Ave, no passado dia 6 de janeiro.

A águia segue na tentativa de, pelo menos, manter a distância de cinco pontos para a formação orientada por Sérgio Conceição, que joga no D. Afonso Henriques depois de ter batido por claros 3-0 o Belenenses no Dragão.

Depois de terminado este dérbi, só será preciso esperar três dias para assistir a nova ronda entre Sporting e Benfica, desta feita no Estádio da Luz, para protagonizarem o primeiro de dois duelos referentes às meias-finais da Taça de Portugal.

Este já será, de resto, o terceiro embate entre as duas equipas na presente época, depois de terem medido forças pela primeira vez em agosto, na jornada 3 do campeonato, num jogo que terminou empatado a uma bola, na Luz, com golos de Nani e João Félix. Mais: desde 2016 que Benfica e Sporting não vencem um clássico no campeonato.

Leão ajusta plantel, Benfica ajustado? O mercado de transferências de inverno terminou ontem e o Sporting foi, entre os três grandes, o clube que mais mexeu. Até ao fecho desta edição, os leões contavam com cinco entradas e seis saídas. Esta quinta-feira, Gonzalo Plata (ex-Independiente del Valle) foi o último nome a ser anunciado. Além de Plata, Luiz Phellype (ex-Paços de Ferreira) foi outro dos atacantes que reforçaram o leão, tendo já feito, aliás, a sua estreia com a camisola do Sporting.

Já a meio da semana também foram confirmadas as chegadas de Tiago Ilori e Cristian Borja (ex-Reading e ex-Toluca) para o setor defensivo.

Para o meio-campo foi chamado o médio defensivo marfinense Idrissa Doumbia (ex-Akhmat Grozny).

Em sentido inverso, os leões despediram-se do guarda-redes Viviano, contratado ainda na direção de Bruno de Carvalho, Bruno César, Marcelo, Misic, Lumor e Carlos Mané.

Já a águia tinha apenas um jogador a registar e na porta de saída: a título de empréstimo, Bruno Varela foi cedido aos holandeses do Ajax até ao final da presente temporada, com o guarda-redes português a ficar com uma cláusula de compra de 5 milhões de euros..

Recorde-se que o guardião perdeu espaço na baliza encarnada para o grego Odisseas Vlachodimos, que assume a titularidade.

Ao contrário dos leões, nada fazia prever que o clube da Luz fosse fazer contratações de última hora, a menos que surgisse um negócio favorável para os encarnados.

Ainda assim, esperava-se a resolução de alguns dossiês, como o caso dos dois avançados Ferreyra e Castillo. Também a saída do central Lema e do médio Alfa Semedo eram cenários prováveis até ao fecho da janela. De notar que a corrida pelo médio Krovinovic também se fez sentir, com o V. Guimarães na frente, mas este parece ter sido um caso de fácil resolução já que era um não assunto para Luís Filipe Vieira, presidente das águias, que sabia que o treinador encarnado contava com o croata pelo menos até ao fim da temporada.

Por último, o FC Porto registava três entradas contra quatro saídas.

Ao reino do dragão neste mercado de inverno chegou Wilson Manafá, defesa proveniente do Portimonense; Pepe, que não estava a representar nenhum clube, depois de se ter desvinculado dos turcos do Besiktas; e o avançado Fernando Andrade, ex-Santa Clara, que já fez o primeiro golo de dragão ao peito.

Na porta de saída ficaram o nigeriano Chidozie, o holandês Bazoer e os portugueses Sérgio Oliveira (PAOK) e Moreto Cassamá (Stade Reims).