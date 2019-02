De uma lista de 110 países, Portugal é o 24.º com melhor qualidade de vida. O resultado é da Universidade do Minho que ordenou os países num ranking onde a Suíça ocupa o primeiro lugar.

De acordo com o estudo citado pelo Jornal Económico, a taxa de desemprego, da felicidade, do Produto Interno Bruto, da competitividade, da mortalidade infantil, da esperança média de vida, da educação, da inovação, da facilidade em fazer negócios, da pegada ecológica, do bem-estar ambiental, da distribuição dos rendimentos e o posicionamento em diversos ‘rankings’ internacionais, assim como artigos sobre qualidade publicados em revistas conceituadas, organizações com certificação IS0 9001 e membros da International Academy for Quality (IAQ) serviram de base para esta classificação.

A Noruega destacou-se como o país mais feliz e a Dinamarca como aquele onde mais facilmente se cria e desenvolve uma empresa. “Em termos específicos [Portugal] é o 5º país que contabiliza mais membros IAQ por habitante, o 9º com o número mais elevado de organizações com certificação de qualidade por habitante, o 14º com menor taxa de mortalidade infantil e o 16º com maior esperança de vida, com mais universidades por habitante em rankings internacionais e com mais artigos sobre qualidade publicados em revistas conceituadas”, pode ler-se no estudo.

Mali, Costa do Marfim, Lesoto, Guiné Bissau e Moçambique são os países com pior resultado.