O Centro-Oeste dos Estados Unidos está a ser afetado por um vórtice polar, uma massa de ar proveniente do Polo Norte, que tem feito descer as temperaturas até mínimos negativos recorde, e que já fez 21 vítimas mortais.

Chicago, a cidade mais populosa da zona mais afetada, entrou em alerta e foi levada a cabo uma verdadeira megaoperação para acomodar as centenas de sem-abrigo que vivem nas suas ruas.

As autoridades montaram vários acampamentos improvisados para acomodar as pessoas e as proteger do frio, o que era possível graças a muitos aquecedores doados pelos habitantes de Chicago.

Mas num desses abrigos uma botija de gás explodiu, tornando aquele local perigoso, tendo sido mesmo evacuado. As pessoas que lá estavam ficaram, por isso, sem um sítio quente para pernoitar.

As autoridades camarárias pediram então ajuda à associação Exército da Salvação que se predispôs a receber os cerca de 70 sem-abrigo, mas pouco depois recebeu uma chamada a dizer que já não era necessário. Um doador que se quis manter anónimo e a que a CNN apelidou de bom samaritano, pagou quartos de hotel para as sete dezenas de pessoas passarem a noite.

A explosão da botija levou os bombeiros a emitirem um alerta sobre os aparelhos de aquecimento que as pessoas têm oferecido.

"Nós sabemos que as pessoas de Chicago têm bom coração, mas pedimos que não ofereçam botijas de gás, porque são muito perigosas", lê-se numa publicação do Twitter do Departamento de Bombeiros de Chicago.

During extreme cold weather, we understand that people want to help our homeless population. However, we ask that under no circumstance should you donate propane tanks which are potential fire hazards. Propane tanks can cause potential fires and explosions.