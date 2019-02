A preto e branco

Esta semana, durante um jantar de amigos em que éramos dois portugueses e quatro moçambicanos (um deles a viver em Moçambique), surgiu inevitavelmente a temática do racismo e dos recentes acontecimentos no Bairro da Jamaica, assim como tudo o que a partir daí sucedeu. Esse foi o primeiro momento em que senti que, de facto, talvez este acontecimento teve consequências mais graves do que supus à primeira vista. Esta minha ideia foi consubstanciada numa série de telefonemas que fui recebendo de amigos em África, preocupados com a situação e a pedirem-me que, através do meu amplo conhecimento sobre os países africanos de língua portuguesa, pudesse aproveitar este espaço para apelar à calma e a posicionamentos mais equilibrados.

Embora não goste muito de me meter em assuntos dirimidos nas redes sociais - por serem sempre tratados de forma esquizofrénica, extremista e altamente demagógica -, não posso nunca ficar indiferente por tudo o que me liga aos dois lados, já que, infelizmente, as coisas têm sido postas nestas esferas. Em lados diferentes. Vamos então por pontos:

1. A questão nunca pode ser colocada na esfera da cor. No século XXI já deveríamos saber que não existem pretos e brancos, negros ou caucasianos como lhe queiram chamar. Existe sim, de um lado, uma força policial que deve ser respeitada pelos cidadãos e que serve para impor a ordem; e do outro uma população que contribui com os seus impostos e que não deve ser alvo de força excessiva por parte de ninguém.

2. Portugal não é um país racista, mas pessoas boas e más existem em todo o lado, são de todas as raças e têm todas as profissões. É, por isso, fundamental responsabilizar quem assume posições discriminatórias com base na raça, mas também quem se defende de tudo pondo-se debaixo do largo chapéu do racismo e das minorias. Ninguém está acima da lei, e esta por sua vez deve ser cega e justa, porque serve as pessoas.

3. Mais uma vez, é da classe política, da qual deveríamos esperar ponderação e exemplo, que vêm as declarações mais incendiárias e irresponsáveis. Ouvimos a líder do CDS a utilizar caminhos políticos obscuros, querendo obrigar o governo a tomar uma posição a favor de uns e contra outros; ouvimos o líder do governo a cair no engodo, sujando-se no que de mais rasteiro e vergonhoso tem, puxando o tema da cor, da sua cor para a conversa. É uma pena que assim seja, mas infelizmente estamos mais que habituados a todo este circo. Vale tudo, e tudo é uma estratégia para ganhar votos.

4. Existe um problema grave de exclusão social em Portugal e noutros países e é bom metermos os olhos em França para ver onde isto vai parar. Não podemos esperar atitudes ponderadas de uma franja da sociedade que é consecutivamente ostracizada, sem direito às mesmas oportunidades, sem a possibilidade de, cumprindo o mesmo percurso, poder sonhar com as mesmas realizações. E não é a fechar os olhos que vamos lá.

5. A politização de associações como o SOS Racismo e o uso destas para acicatar ânimos só nos mostra que a sociedade está podre e ferida nos seus princípios e valores mais elementares.

6. A ligação entre Portugal e os países africanos de língua portuguesa não é uma história tão feia como se quer fazer querer. É muito mais aquilo nos liga do que o que nos separa. Somos irmãos, passamos pelas mesmas coisas, estamos misturados, soubemos misturar-nos e temos um futuro para construir que será muito mais risonho se o fizermos juntos. Não é justo para os portugueses que estão lá e para os africanos que estão cá que lhes dificultemos ainda mais a vida. Já é suficientemente difícil termos que sair do nosso país para procurarmos melhores condições de vida.