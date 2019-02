Sair do Reino Unido parece ser opção para uma em cada três empresas, uma vez que o Brexit transporta um risco significativo para as operações neste país. A conclusão é de um estudo do Instituto de Diretores, que juntou diretores de cerca de 30 mil empresas britânicas.

Os dados mostram também que 11% das empresas já se instalou noutros locais, 5% destas planeia fazê-lo e 13% está a pensar nessa hipótese. As que já realizaram a mudança são grandes empresas como a Sony, as médias e grandes decidem agora seguir as pisadas.

Embora as empresas já estejam a tomar algumas medidas, a verdade é que o processo de saída continua sem se concretizar, quando falta menos de dois meses para ser assinado. Theresa May vai a Bruxelas tentar renegociar o acordo de saída ainda que a União Europeia afirme que não irá reabrir o documento.