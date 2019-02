Desde 2015 que a dívida pública não registava uma queda tão grande. Em dezembro desceu cerca de 6,5 mil milhões de euros e fixou-se nos 244. 931 milhões de euros.

O pagamento da dívida total ao Fundo Monetário Internacional (FMI) no último mês do ano passado foi o responsável por estes resultados. Ainda assim, o total da dívida registou resultados superiores aos do final do ano passado, 244.931 milhões de euros, com uma diferença de 2,1 mil milhões de euros.

O Banco de Portugal explicou que "para este aumento contribuiu o acréscimo dos títulos de dívida (de 7,2 mil milhões de euros) e dos certificados do Tesouro (de 1,4 mil milhões de euros)" e que foram compensadas pelo "reembolso do remanescente dos empréstimos concedidos pelo Fundo Monetário Internacional no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira no montante de 5,5 mil milhões de euros".

"Os ativos em depósitos das administrações públicas diminuíram 3,2 mil milhões de euros em 2018, pelo que a dívida pública liquida de depósitos registou um acréscimo de 5,3 mil milhões de euros em relação ao ano anterior, totalizando 228,3 mil milhões de euros", pode ler-se na nota do regulador.