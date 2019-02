A CGD e uma direita que não teve narrativa

O PSD e o CDS ganharam as últimas eleições mas, como todos sabemos, perderam a maioria parlamentar, abrindo espaço a que António Costa e Pedro Nuno Santos negociassem – com mestria, diga-se de passagem – aquilo a que hoje todos apelidamos de geringonça.

A PàF ganhou as eleições de 2015 porque os portugueses perceberam que Passos Coelho e Paulo Portas fizeram praticamente tudo o que estava ao seu alcance para tirar o país do lamaçal económico em que se encontrava. Fizeram aquilo que era preciso fazer, num país que estava sob resgate financeiro e com uma troika de credores instalados pelos corredores do poder a fiscalizar onde era gasto cada centavo. Ficou muito coisa por fazer? Certamente. Poderia este governo de direita ter feito reformas estruturais que por medo não fez? Não tenho dúvidas.

No entanto, se é óbvio o porquê de a PàF ter ganho as eleições, é muito pouco óbvio o porquê de ter perdido a maioria absoluta. O problema foi pura e simplesmente de comunicação política.

A narrativa usada pelo governo PSD/CDS, durante o resgate, para justificar os sacrifícios que foram exigidos às famílias e às empresas foi absolutamente errada. Aliás, o recente escândalo da Caixa Geral de Depósitos ajuda a explicar toda esta minha teoria.

A direita, os seus comentadores e os seus atores políticos, estupidamente, disseram aos portugueses: andámos os últimos anos todos a viver acima das nossas possibilidades e por isso agora temos de fazer estes cortes. Ou seja, a culpa era dos desgraçados dos contribuintes e empresários, que se davam ao luxo de fazer férias, ter um cartão de crédito, jantar fora às vezes e comprar um LCD a prestações.

Quando, na verdade, o que deviam ter dito era: estamos a fazer estes cortes porque existiu uma elite de gestores e governantes sem ética nem princípios que andaram durante décadas a rebentar com a economia portuguesa através de esquemas imorais.

Ao que podiam ter ainda acrescentado: alguns desses nomes foram também militantes e apoiantes dos nossos partidos e, por isso mesmo, também nós vos devemos um pedido de desculpas. O que obviamente não iliba o PS e principalmente José Sócrates de serem os principais culpados do estado a que o nosso Estado chegou nessa altura.

O problema é que gira o disco e toca o mesmo. Quem nos garante que o baile das negociatas ainda não terminou? Fica um aviso à navegação: a paciência dos portugueses já está a esgotar-se.

Publicitário