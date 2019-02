O entusiasmodas Jornadas

Estive em Colónia em 2005 e em Madrid em 2011. Todas as Jornadas são diferentes, depende mais de onde estamospor dentro do que propriamente do país que as recebe

As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) de 2022 vão ser em Lisboa. Fazem-se contas aos milhões que poderão render, projeta-se uma espécie de “milagre” para aquela zona do “Parque do Tejo” votada ao abandono e que agora terá, à boleia do evento, novas infraestruturas. Às vezes os milagres até que dão jeito. Discute-se se Marcelo devia ter sido menos efusivo nos festejos. É bom que se discuta: a liberdade religiosa e o Estado laico são conquistas que importa proteger de assaltos. Não me parece que tenha sido o caso, para todos os efeitos será um dos maiores eventos recebidos pelo país e Marcelo já foi efusivo noutras ocasiões, mas respeito que haja sensibilidades diferentes. Da mesma forma que ver ministros a representar Portugal em jogos de futebol da seleção quando há problemas em aberto nas suas áreas a ser discutidos em casa faz mais espécie a uns do que outros.

O resto que há a dizer sobre as Jornadas tem pouco a ver com o país que as acolhe mas não é menos especial, pelo menos para quem já teve a sorte de ir a umas JMJ. O que atrai um milhão de pessoas para o maior encontro de jovens católicos do mundo?

Estive em Colónia em 2005 e em Madrid em 2011. O Papa era Bento XVI. Arrisco dizer que o que atrai os jovens às jornadas também tem muito pouco a ver com quem é o Papa. Os jovens estão “em caminho”, dizia-me esta semana o padre Filipe Diniz, diretor do departamento nacional da pastoral juvenil, que esteve com o grupo que participou nas JMJ no Panamá. A fé em que muitos somos educados e em que crescemos tem culturalmente um peso importante num país como o nosso mas a certa altura começamos a ter perguntas, dúvidas, a precisar de tempo para as colocar, para digerir. O entusiasmo das Jornadas, parece-me, está na reunião de todas essas cabeças que vão com disponibilidade para ouvir, para meditar, para refletir, para rezar, mesmo que não venham de lá com as respostas todas. Percebe-se facilmente que não somos um, somos muitos, e que a confiança que vem da fé é partilhada e, muito por isso, tem de poder mover as montanhas que tantas vezes são o esconderijo da indiferença, de abusos, de pobreza, de isolamento. São uma catapulta para voltar a casa e fazer diferente, exigir e dar.

Claro que são momentos de convívio, de turismo – se bem que, pelo menos nas Jornadas em que participei, eram tantas as deslocações e os eventos que se passa mais tempo em transportes e à espera para furar a multidão para ter lugares com boa visibilidade do que propriamente em grandes passeios.

Das duas vezes fui com o grupo dos escuteiros. Nas Jornadas de Colónia tivemos a ideia peregrina de fazer um InterRail: um grupo grande, tantos dias, claro que deu espaço para todas as tricas e mais algumas. Ficámos em casa de famílias: as senhoras que nos receberam tinham à nossa espera um cesto de fruta e chocolatinhos como num hotel. Íamos com uma ideia diferente da simpatia dos alemães. A certa altura deram-nos um envelope com uma quantia jeitosa para comprarmos souvenirs, mais uma prova. É interessante observar as diferenças no quotidiano, a preocupação com a segurança, os cordões de polícia com os seus cães à Kommissar Rex (bem sei que é austríaco mas era assim que os tratávamos, com os agentes a olharem-nos de lado – dormir pouco durante alguns dias dá sempre a sua dose de parvoíce). Os cânticos noite dentro mantinham o espírito de união. O ponto alto é quando aparece o Papa, testemunho maior de fé. Não esqueço os avisos ameaçadores “do not climb the towers” – há sempre alguma histeria. Em Madrid, as Jornadas foram no centro da cidade – essa imagem da multidão que sai à rua, as avenidas cortadas, é também marcante. Estarmos sentados no chão, nos passeios, em todo o lado, ocupar o espaço – claro que atrapalha o trânsito, mas outros festejos e manifestações também o fazem.

Mas o mais impressionante é o silêncio que uma multidão consegue fazer. Como é possível parar, mas parar mesmo, quebrar esta espiral de agitação em que vivemos e dar tempo ao interior. Não é preciso ir às Jornadas, mas são uma oportunidade de ver esse silêncio à escala de um milhão de pessoas, perceber como é arrebatador. Francisco em Fátima fez oito minutos de silêncio. Estava lá, acho que até pela televisão se sentiu. As próximas JMJ vão ser especiais para muita gente, já iam, fossem onde fossem.

