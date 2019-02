O golpe de asa de Albuquerque e as palavras extemporâneas de Cravinho

O presidente da Região Autónoma da Madeira antecipou-se no reconhecimento de Juan Guaidó sem ferir a suscetibilidade de Lisboa, que cedo demais anunciou, ainda que como hipótese, o envio de tropas para aquele país

Ao antecipar-se aos governantes nacionais e aos líderes europeus sobre o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, o presidente do Governo Regional da Madeira conseguiu um golpe de asa. Por um lado não beliscou minimamente o governo da República – que aliás veio logo anunciar estar disposto a enviar tropas para apoiar os portugueses que vivem naquele país –, em segundo agradou aos milhares que têm chegado à Madeira – muitos deles são ou serão eleitores em breve – e em terceiro foi o primeiro a dizer preto no branco o que a comunidade portuguesa que vive na Venezuela queria ouvir.

Apesar de não deixar ninguém chateado com o que disse, Miguel Albuquerque soube fazê-lo de modo a parecer que estava em contraciclo, ou seja, que estava a tomar posição quando mais ninguém tinha coragem de o fazer. “O governo português ainda não disse, mas digo eu. No próximo fim de semana vou reconhecer Juan Guaidó como presidente da Venezuela”, disse ao “Expresso” na última quarta-feira o presidente da Região Autónoma da Madeira.

Albuquerque aproveitou ainda para salientar o porquê de tomar a dianteira: a Madeira é uma das regiões do país que mais sofre com tudo o que está a acontecer do outro lado do Atlântico. Sofre porque existe uma grande comunidade de madeirenses que está na Venezuela numa situação muito complicada – com os negócios fechados e com perigos reais à sua integridade física – e enfrenta ainda dificuldades com o regresso dos madeirenses e dos luso-descendentes que nos últimos anos decidiram voltar – impulsionados pelo caos total em que Nicolás Maduro deixou cair o país nos últimos anos.

“A nossa comunidade está numa situação terrível, todos os dias recebemos aqui pessoas que chegam na penúria, a precisar dos mais variados cuidados”, disse ainda o presidente do governo regional, que separava assim a suscetibilidade que a Madeira tem com este problema da que o Continente tem.

Mas ao contrário do seu antecessor, Albuquerque quis também deixar a mensagem de que este sinal político não era uma afronta direta ao governo da República, alinhado com a União Europeia: “Estamos com os que querem um processo de transição e eleições livres e democráticas.”

Tudo ali foi um jogo de palavras (com muitos significados) e de cintura – o que se percebeu logo que disse ia reconhecer Guaidó, mas apenas no fim de semana e não no momento em que fez o anúncio.

Menos habilidoso foi o ministro da Defesa, o que não espanta tendo em conta algumas das suas declarações desde que está à frente da pasta. João Gomes Cravinho aproveitou a presença de jornalistas para fazer umas declarações à margem da reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia, que se realizou na Roménia.

“Atualmente, [o envio de tropas para a Venezuela] não está em cima da mesa. Naturalmente que, se a situação o justificar, teremos de ter planos para tal”, disse, dando a entender que a questão está mais do que em cima da mesa: “É uma matéria que tem sido discutida de forma hipotética, com outros países também, mas, por enquanto, não há nenhuma circunstância que justifique acionar”.

Discutir com outros países o envio de tropas para a Venezuela, mesmo que de forma hipotética, é ter o assunto em cima da mesa.

Por outro lado, se ainda se está assim tão distante esse cenário pode ser pouco responsável por parte de um governo colocá-lo em público, tendo em conta os riscos que a comunidade portuguesa que vive naquele país corre.

Se por um lado Miguel Albuquerque anunciou algo quando já sabia que ia concretizar, pressionando assim Lisboa a seguir-lhe os passos, por outro o ministro da Defesa decidiu avançar com uma hipótese – que pode do outro lado ser entendida como ameaça – para logo a seguir dizer que nem sequer sabe se algum dia isso acontecerá.

Augusto Santos Silva apressou-se ontem a dizer que Portugal tem um plano de contingência, deixando claro que tal só será ativado quando e se necessário, declarações mais cautelosas. “Quando eu digo que, felizmente, não é altura hoje de ativar um plano de apoio aos portugueses na Venezuela, além do apoio que está a ser dado há vários anos, isto não quer dizer que Portugal não disponha de planos de contingência”, disse, também a partir de Bucareste.

Perante uma situação complexa como a que vive a Venezuela é preciso ter cuidado. Até com as palavras.

Jornalista