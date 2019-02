A Polícia Judiciária deteve dois homens suspeitos de pertencerem à organização ‘Hells Angels Motorcycle Club’, esta quarta-feira, no Algarve.

Foi concretizada a "detenção de dois cidadãos nacionais, associados à organização "Hells Angels Motorcycle Club" sobre os quais impendia mandado de detenção",lê-se no comunicado divulgado pela PJ, esta quinta-feira.

Os dois portugueses são suspeitos da prática dos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada, roubo, ofensas à integridade física graves, ofensas à integridade física qualificadas e detenção de armas proibidas.

Os detidos já estiveram no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para primeiro interrogatório judicial, esta quinta-feira, tendo ficado sujeitos às medidas de coação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência, proibição de ausência para o estrangeiro e de contactos com coarguidos, bem como de participarem em eventos motard e de exercício da profissão de segurança privada.

Sublinhe-se que o inquérito está sujeito ao segredo de justiça.