O comboio que fazia a ligação Porto-Valença, na Linha do Minho, quinta-feira à noite perdeu um motor no caminho depois de o ter deixado cair.

O incidente deixou vários passageiros da CP retidos em Afife, Viana do Castelo pelas 22h08, a chegada a Valença estava prevista para as 22h30, sendo que o comboio tinha saído do Porto pelas 20h15.

A composição tinha sido alugada pela CP à espanhola Renfe, o transporte dos passageiros acabou por ser feito por vários táxis, enviados pela transportadora para levarem as pessoas ao destino.

De acordo com o Jornal de notícias, a CP acionou ainda um "comboio de socorro" de Contumil, Porto, para proceder ao reboque da automotora.