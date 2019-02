Na próxima terça-feira, o Tribunal Central Criminal de Lisboa vai começar a julgar os três ex-seguranças da discoteca lisboeta Urban Beach, que estão acusados de tentativa de homicídio de dois homens que foram violentamente agredidos junto à discoteca, em novembro de 2017.

A primeira sessão está agendada para as 09h15, no Juiz 6, no Campus da Justiça, em Lisboa.

Recorde-se que os antigos seguranças requereram a abertura de instrução, mas no dia 21 de novembro do ano passado o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa optou por levar a julgamento os arguidos “nos exatos termos” da acusação do Ministério Público.