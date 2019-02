Matilde Miguel, a atriz da SIC de 17 anos, saiu da sua escola – Escola Secundária Damião de Goes – em Alenquer e dirigiu-se para o emprego da mãe, como já e habitual.

No entanto, nesse dia as coisas não decorreram com normalidade e Matilde foi atacada por um homem encapuzado, que lhe agarrou no braço e tentou agarrá-la. A menor conseguiu, no entanto, reagir, e soltar-se do agressor, escreve o Correio da Manhã.

A atriz dirigiu-se para umas bombas de gasolina para poder ligar à mãe.

A mesma publicação escreve que o caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária e que está a ser tratado como uma tentativa de rapto.

A queixa foi apresentada pela mãe da atriz, uma vez que esta é menor de idade. Além disso, Matilde Miguel também já terá prestado declarações às autoridades, escreve o CM.

Recorde-se que a atriz já fez parte do elenco das novelas ‘Rosa Fogo’ e ‘Coração d’Ouro’ da SIC.