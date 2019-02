Esta sexta-feira, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar, entre as 12h00 e as 21h00 de hoje, sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima.

Além disso, também em sequência do mau tempo, e de acordo com informação da Marinha portuguesa, pelas 06h00 de hoje já estavam encerradas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Aveiro, São Martinho do Porto e Ericeira.