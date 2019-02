O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o país em alerta vermelho e, na madrugada desta sexta-feira, a depressão ‘Helena’ já provocou forte agitação marítima e ventos fortes.

Segundo a meteorologista Maria João Frada, meteorologista do IPMA, "vai haver uma intensificação significativa do vento, sobretudo no Litoral e nas terras altas".



Recorde-se que foram emitidos avisos vermelho para agitação marítima e laranja para o vento forte.