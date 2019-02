Viver na periferia não pode ser sinónimo de inferno

Viver na periferia é, muitas vezes, sinónimo de abandono, já que só se é notícia pelas piores razões. Os sucessivos governos olham para Lisboa e para o Porto e o resto é paisagem, pois muitos nunca se deram ao trabalho de saber a realidade que ali se vive. Vem esta conversa a propósito de Paio Pires, no Seixal, onde uma fábrica polui a aldeia sem que ninguém faça nada. A população acorda muitas vezes com as ruas cobertas de um pó branco ou negro, e para retirar essa poluição dos carros, por exemplo, é preciso recorrer a esfregões de palha-de-aço.

Os habitantes dizem que na aldeia há mais cancros que noutras terras e muitos já colocaram as casas à venda, para não viverem permanentemente sob uma nuvem de pó branco ou negro. Agora é em Paio Pires, ontem foi em Vila Franca de Xira, com os casos de legionela. Se fosse no centro de Lisboa ou no Porto, seguramente que os políticos seriam bem mais ágeis a tomar decisões. Um país não pode viver a olhar somente para as duas principais cidades e descurar tudo o resto, não entendendo que a cada dia que passa fica mais pobre. É preciso descentralizar, mas para o fazer é necessário que se deem condições a quem não vive nas principais cidades. Se não há hospitais decentes, se não existem serviços públicos competentes, se não há qualidade de vida, o que levará pessoas a irem viver para lá? E o que dizer daquelas que já lá vivem?

Mas diga-se que o problema não está só nos políticos, está também na sociedade civil e nos meios de comunicação social, e não estou a pôr-me de fora. Olhamos muito também para o que se passa em Lisboa e no Porto e, por vezes, esquecemo-nos de mostrar o país real, onde as pessoas são votadas ao esquecimento. Se não nos tivéssemos esquecido de bairros da Jamaica, talvez o primeiro-ministro não tivesse dito que só ficou a saber da sua existência quando viu o filme “São Jorge”. Não é que o caso já não tivesse sido denunciado pela comunicação social, mas talvez não tenha sido o suficiente pois, muitas vezes, quando noticiamos algo pertinente, os políticos reagem mas esperam que todos se esqueçam do drama. E é muito fácil esquecer o que se passou há duas semanas...