De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nos próximos dias o mau tempo vai fazer-se sentir com precipitação persistente, queda de neve e intensificação do vento - com possibilidade de fenómenos extremos.

Para esta sexta-feira, dia 1 de fevereiro, está prevista precipitação mais significativa até ao final da manhã nas regiões Norte e Centro, que pode ser acompanhada de trovoada e granizo. Da parte da tarde, serão as regiões do Sul as mais afetadas.

Recorde-se que ao início da tarde de quinta-feira a Proteção Civil emitiu um alerta para a previsão de forte agitação marítima, com ondas de quatro a cinco metros, com previsão de agravamento a partir da próxima madrugada, com ondas que podem exceder os sete metros e chegar a picos máximos de 15 metros.