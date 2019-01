Houve quem dissesse que Lourenço Marques merecia há muito tal distinção. Afinal, os panfletos retratavam-na com esmero: “Cidade ativa e moderna do Índico”.

A distinção era um Benfica-Sporting.

Pela primeira vez em África.

Seguir-se-ia Luanda, quatro dias depois.

Portugal uno e indivisível, do Minho a Timor. E o futebol como meio de ir juntando as peças de um império que não tardaria a desmoronar-se.

Em 1969, muitas das grandes potências já tinham entrado pelo inevitável caminho da autodeterminação das suas possessões africanas.

Portugal mantinha-se orgulhosamente só. E orgulhosamente numa guerra absurda que ceifava o futuro de uma geração.

Nada como levar a Moçambique e a Angola os dois clubes nacionais mais populares. Populares em toda a parte. Lourenço Marques e Luanda não eram exceção. Bem pelo contrário. E, como tal, o Estádio da Machava estaria cheio como um ovo. Apesar da ausência forçada dos dois moçambicanos mais famosos de cada equipa: Eusébio e Hilário, ambos naturais do Bairro da Mafalala.

Alegre, o povo caminhou pela tarde ao longo das ruas, antecipando o prazer de assistir ao vivo à suprema rivalidade exposta sobre a relva mal cuidada. Terreno seco, acidentado. Não prometia exageros de técnica. Pouco importava. O que estava em causa era aquele confronto entre encarnados e verdes-e-brancos às risquinhas. Benfica-Sporting! Ou Sporting-Benfica! Sempre com ponto de exclamação.

A verdade é que, tendo em conta que agosto deslizava pelas folhinhas do calendário, não seria de esperar conjuntos afinados, em plena forma. A época seria longa, não havia como evitar uma fase preparatória e experimental por parte dos treinadores.

Além disso, no Benfica vivia-se mais um caso Eusébio. Contrato no fim, a renovação era discutida. Aos 27 anos, Eusébio queria um aumento significativo de ordenado. Nada de mais elementar para quem se dispunha a manter-se no clube até aos 30. A direção do Benfica fazia finca-pé: que era muito, que não podiam entrar nessa vertigem. Quatro mil contos. Com a desvantagem para o jogador: se não renovasse, não jogava. Nem no Benfica nem em lado algum. Precisaria de uma carta de desvinculação que também não estavam dispostos a conceder--lhe. Sabe-se como tudo acabou, 50 anos depois deste episódio. Cedências de parte a parte. O casamento manteve-se e voltaria a celebrar-se.

Melhor Sporting Entretanto, na Machava, o Sporting entrava no jogo com uma vontade que baralhou por completo um adversário predisposto a fazer da lentidão um lema para os 90 minutos que se erguiam na sua frente. Toni e Coluna, no meio-campo, trocavam a bola sem genica. Jaime Graça e Abel pareciam desinteressados. Só Simões, o azougado, ia aqui e ali revolucionando a estratégia de Otto Glória.

Refira-se que o dérbi estava integrado num torneio triangular. Tanto Sporting como Benfica já tinham defrontado o Racing, da Argentina. E o empate servia aos encarnados para embolsar o troféu. Talvez isto explique tanta modorra. Mas o facto que se sobrepõe aos interesses de cada contendor é que os leões não estiveram dispostos a responder à lerdeza com lerdeza. E, assim sendo, começaram a correr. A correr com bola e sem ela. Forçando espaços, criando lances inesperados, movimentando-se em zonas inocupadas.

Fernando Vaz tinha uma sagacidade típica de treinador batido. Pedras, Peres e Oliveira Duarte, no centro, tinham como missão alimentar ao primeiro toque as arrancadas de Morais, Lourenço e Nélson. E quebrar as triangulações do Benfica. Deu resultado.

Nas bancadas, o público excitava-se a cada lance. Muitos estavam a ter a oportunidade de assistir ao dérbi pela primeira e única vez. Como não aproveitá--lo na sua plenitude? Olhos ávidos seguiam os golpes e os contragolpes. Fixavam-se nos 22 jogadores em campo e nos méritos dos seus estilos. Soltavam-se expressões condizentes com a ansiedade latente.

Ao Benfica faltava Eusébio e, consequentemente, faltava remate. Coluna ainda foi tentando. Torres também. Mas sem causarem grandes embaraços a um impecável Damas, elegância personificada de guarda-redes clássico.

Nélson estava endemoninhado. Procurava muitas vezes fazer sozinho o que deveria partilhar com os companheiros, mas estava a ser a alma dinâmica do Sporting. Morais e Gonçalves concediam--lhe apoio seguro.

O jogo tornou-se bom, interessante, renhido. Enfim, tudo aquilo que um dérbi exige, seja ele jogado à beira das águas tépidas do Índico ou no sopé das montanhas do Pamir. A malta ficou contente. Demonstrou-o com aplausos, com gritos de incitamento, com palavras de elogio.

Faltavam cinco minutos para o fim. E faltavam os golos que deveriam ter adornado o espetáculo. Nada levava a crer que o zero a zero se desfizesse quando uma insistência de Nélson deixou José Henrique especado, preso à relva, impotente para deter a bola, que se colou às malhas da baliza que defendia. O Sporting conseguia uma vitória justa. Era agora tempo de viajar até Luanda.

