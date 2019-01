Esta quinta-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou que o elixir do crescimento eterno ainda não foi descoberto por ninguém, tendo aproveitado para dizer ainda que o crescimento económico é uma maratona e não uma corrida de 100 metros.

"Hoje podemos dizer que Portugal cresce acima da média da União Europeia, algo que não acontecia há muitos anos, mas não nos devemos esquecer de uma coisa. Sou economista, e ninguém descobriu o elixir do crescimento eterno. Todo o processo de crescimento económico é, fazendo uma analogia com a atividade desportiva, uma maratona, não é uma corrida de 100 metros", declarou Mário Centeno à margem da cerimónia de entrega do prémio Martha de la Cal de 2018, que decorreu esta quinta-feira no Palácio da Foz, em Lisboa.

Além disso, o ministro das Finanças reforçou que "os decisores políticos devem ser os principais promotores desta ideia de estabilidade no processo de crescimento".

"Pude perceber a valorização que os portugueses lá fora fazem da evolução da nossa economia, da nossa sociedade", afirmou Centeno, citado pela agência Lusa.

"A reação que recebi destes nossos irmãos portugueses lá fora foi o desejo de voltar porque Portugal hoje tem uma avaliação lá fora que é muito diferente daquela que existia há não há muito tempo atrás", concluiu.