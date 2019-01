No próximo ano a Praça de Espanha, em Lisboa, vai ter um parque verde com um lago. Esta é a decisão do projeto vencedor para a reabilitação da Praça de Espanha, que contempla um espaço de lazer e de natureza.

Recorde-se que em abril de 2017, a Câmara Municipal de Lisboa lançou um concurso público internacional para decidir quem iria desenhar o parque urbano pretendido para esta zona e o vencedor já foi escolhido.

O projeto vencedor é do atelier NPK – Arquitetos Paisagistas Associados e chama-se “Os Caminhos da Água”.

A obra deve começar já este ano e deverá ficar concluída em 2020.