A missão da Polícia Marítima na Grécia vai ser prolongada até ao dia 31 de janeiro de 2020, segundo foi anunciado esta quinta-feira.

A equipa portuguesa da Polícia Marítima encontra-se integrada na operação POSEIDON desde 1 de maio de 2017 ininterruptamente, tendo ajudado 4.800 migrantes, dos quais 1.600 foram salvos.

Esta entidade encontra-se integrada na operação POSEIDON, em apoio à Guarda-costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de Guarda-Costeira Europeia.