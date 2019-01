Esta quinta-feira, a Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou que uma equipa de astrónomos descobriu, com a ajuda do telescópio espacial Hubble, uma galáxia anã e isolada que é quase tão velha quanto o Universo. Os resultados foram publicados na revista sobre astronomia e astrofísica, a Monthly Notices of Royal Astronomical Society.

A galáxia recentemente descoberta – denominada de "Bedin 1" - está a 30 milhões de anos-luz da Via Láctea e pertence ao grupo de galáxias anãs esféricas, que se caracterizam pelo seu tamanho pequeno, pela pouca luminosidade, pela falta de poeira e por populações de estrelas velhas. Além destes pormenores, os responsáveis acreditam que esta tem cerca de 13 mil milhões de anos.

De acordo com o comunicado da ESA, a galáxia descoberta será "a galáxia anã mais isolada que foi descoberta até à data".