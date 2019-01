A ScreenWise Meter convidava utilizadores a mostrar de que forma utilizavam os telemóveis, mais concretamente os dispositivos da Apple, em troca recebia cartões-presente para serviços da empresa.

"Foi um erro e pedimos desculpa", disse a empresa tecnológica à TechCrunch, publicação que denunciou o caso. A empresa garantiu também que a aplicação já está desativada, mas do suposto erro já não escapam.

Este utilizava o mesmo tipo de aplicação que o Facebook, que através do Facebook Research tinha acesso a todos os dados pessoais que constavam no telemóvel, em troca os utilizadores recebiam no mínimo 17 euros por mês, mas de uma forma mais transparente uma vez que esta assumia recolher dados pessoais.

A aplicação permitia a entidades terem conhecimento de dados pessoas dos funcionários da empresa, por forma a testas este tipo de aplicações. No entanto, o uso teria de obrigatoriamente interno. E foi aqui que tudo falhou. As duas empresas tecnológicas deixaram de usar as ferramentas internamente e pagaram a utilizadores para que estes partilhassem dados privados a troco de dinheiro.