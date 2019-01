São seguidos por milhares de pessoas, aplaudidos em forma de like e verdadeiras estrelas na internet. No entanto, os números que andam à volta destes novos famosos não dizem apenas respeito ao gosto pelos conteúdos, mas também ao interesse e potencial que as marcas veem na influencia que estes têm no comportamento de jovens e adultos.

Ainda assim, o youtube não é uma fonte adquirida de fama e dinheiro para todos os que por lá e partilham videos de diversos temas.

Segundo a Forbes, Paulo Borges (ou Wuant) é o youtuber mais influente para as marcas com um nível de influência digital de 26,5 e partilha diversos videos de entretenimento. Este já teve direito a uma resposta por parte da representante da Comissão Europeia em Portugal depois de um vídeo sobre o artigo 13, "O meu canal vai ser apagado", que chegou a ser notícia em vários pontos do planeta e contou com mais de um milhão de visualizações.

Este ranking analisa os nomes com maior peso para as marcas, como o número de vídeos patrocinados; campanhas de publicidade ou presenças em eventos; assim como os seguidores, gostos, visualizações, partilhas e interação com os "fãs".

No top três encontra-se também Windoh ou Diogo Silva, no número dois, com um nível de influência de 21,1 e António Ramos, D4rkFrame, com 18,8, que partilha conteúdos sobre videojogos.

Mia Rose, a famosa cantora e youtuber de Moda e Beleza está em quarto lugar neste top, com um nível de influência de 17,8. Segue-se Mariana Cabral, ou Bumba na Fofinha, com conteúdos de entretenimento e um nível de influência de 14,4 e João Sousa, no mesmo tema, com 13,8.

SEA3PO, ou Catarian Lowndes, está em sétimo lugar, SirKazzio ou Anthony Sousa em oitavo e Owhana ou Catarina em nono.

No último lugar da lista de 10 divulgada pela Forbes aparece Miguel Alves com um nível de influência de 7,4.

A nível internacional, Logan Paul é o youtubers mais influente e rico em 2018, seguindo-se PewDiePie e Jacksepticeye.